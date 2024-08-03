Соболенко вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне

Арина Соболенко обыграла Викторию Азаренко и вышла в полуфинал турнира категории 500 в Вашингтоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на то, что спортсменки показали равную игру, итоговую победу праздновала Соболенко. У Арины не шла первая подача, но она лучше выглядела на приеме. Девушки обменивались брейками, но больше в этом преуспела третья ракетка мира. Итоговый счет четвертьфинальной встречи – 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 45 минут.

В полуфинале турнира Соболенко сыграет с 43-й ракеткой мира Марией Боузковой из Чехии. Поединок пройдет предстоящей ночью и начнется не ранее 23 часов по минскому времени.