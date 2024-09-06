Соболенко вышла в финал US Open

Международный антидопинговый форум «Чистый спорт без границ» стартовал в «Раубичах»

Делегаты из восьми стран, а это более 500 специалистов спортивной и медицинской сфер, обсуждают в течение двух дней ряд острых вопросов, связанных с применением запрещенных препаратов.