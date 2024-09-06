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Соболенко вышла в финал US Open

06 сентября 2024 07:01
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Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США. На стадии полуфинала она обыграла американку Эмму Наварро со счетом 6:2, 7:6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соболенко вышла в финал US Open-2

Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. Благодаря этой победе Соболенко стала обладательницей редкого достижения: второй сезон подряд Арина выходит в финал в женском одиночном разряде на обоих календарных турнирах Большого шлема с хардовым покрытием кортов: Australian Open и US Open.

В финале турнира Соболенко встретится с победительницей пары Джессика Пегула (США) – Каролина Мухова (Чехия).

# Теннис

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