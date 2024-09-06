Соболенко вышла в финал US Open

Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США. На стадии полуфинала она обыграла американку Эмму Наварро со счетом 6:2, 7:6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США. На стадии полуфинала она обыграла американку Эмму Наварро со счетом 6:2, 7:6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. Благодаря этой победе Соболенко стала обладательницей редкого достижения: второй сезон подряд Арина выходит в финал в женском одиночном разряде на обоих календарных турнирах Большого шлема с хардовым покрытием кортов: Australian Open и US Open.
В финале турнира Соболенко встретится с победительницей пары Джессика Пегула (США) – Каролина Мухова (Чехия).