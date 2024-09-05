Белорусские пляжные волейболисты вышли в плей-офф чемпионата России

Два из двух. Белорусские пляжные волейболисты Александр Дедков и Павел Петрушко с первого места вышли в плей-офф заключительного в сезоне этапа чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовые соперники Гончаров и Журавлев из «Динамо-Урала» проблем не доставили никаких. Наши парни уложились в два сета, причем сумели сохранить много сил перед повторным рывком. Далее пришлось значительно тяжелее. Представители «Зенита» Жаровин и Мартыненко забрали первую партию. Вот тут-то и пригодились сэкономленные ранее ресурсы. Белорусы добавили, выровняли ситуацию, а затем одержали верх. Четвертьфинал Дедков и Петрушко сыграют в пятницу, 6 сентября.