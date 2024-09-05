Международный антидопинговый форум «Чистый спорт без границ» стартовал в «Раубичах»

Делегаты из восьми стран, а это более 500 специалистов спортивной и медицинской сфер, обсуждают в течение двух дней ряд острых вопросов, связанных с применением запрещенных препаратов. Основной акцент все спикеры делают на том, что проблему проще предупредить, чем решить. Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе уверена, что спорт может быть чистым. Самое главное – применять современные технологии. И, конечно, делиться опытом.

Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России: Мы все пришли к единому выводу, что с этой проблемой нужно превентивно бороться, бороться профилактически для того, чтобы ее не упускать. Я уверен, что именно такой подход может привести к существенному снижению случаев применения запрещенных препаратов в спорте, особенно в юном возрасте. Эти шаги полностью приветствуются не только нашими братьями и друзьями, с которыми мы консультируемся и работаем, идем нога в ногу, но и другими зарубежными партнерами.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Станислав Алексеевич очень правильно подметил, что сегодня, в первую очередь, это вопросы профилактики, различного рода образовательные программы для того, чтобы избежать вообще понятия такого – применение допинга в спорте. Мы эту работу на законодательном уровне уже проводим давно, вплоть до уголовной ответственности за нарушение этих правил в нашем законодательстве сегодня все это прописано.

Помимо пленарного заседания, у делегатов есть возможность стать участниками не только научных, но и практических занятий. Отдельно состоится панельная сессия для тех, кому интересны вопросы организации крупных соревнований.