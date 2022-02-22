Прямой эфир

Соболенко вышла в 3-й круг турнира в Дохе, обыграв француженку Корне

22 февраля 2022 20:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Арина Соболенко прошла дальше на теннисном турнире категории 1000 в Дохе. В расписании значились три матча с участием белорусок, но победить смогла только вторая ракетка планеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Соболенко вышла в 3-й круг турнира в Дохе, обыграв француженку Корне-1

Поединок выдался достаточно рядовым. Наша спортсменка, по-видимому, нащупывает ту игру, которую потеряла в конце 2021 года. Сокращаются двойные ошибки, появляются уверенность в собственных силах и стабильность. Соболенко смотрелась грозно, неплохо действовала на задней линии и добегала практически до всех мячей. Француженка Корне, напротив, выглядела несколько обескураженной. Счет по сетам – 6:2, 6:2. Первая сеяная идет в третий круг. Следующей оппоненткой станет швейцарка Тайхманн.  

Соболенко вышла в 3-й круг турнира в Дохе, обыграв француженку Корне-4

Александра Саснович уверенно начала противостояние с представительницей Туниса Онс Жабер. И несмотря на колоссальную разницу в рейтинге, стартовый сет остался за землячкой – 6:1. Увы, но развить успех и дожать оппонентку не получилось. 10-я ракетка планеты вначале выровняла ситуацию – 7:5, а затем и забрала матч 6:3. И тем не менее Саснович оставила вполне приятное впечатление от игры.  

Досрочно снялась с турнира Виктория Азаренко. Наша спортсменка сослалась на травму и не вышла на дуэль с американкой Мэдисон Бренгл.  

# Теннис # Арина Соболенко # Ализе Корне # Джил Тайхманн # Виктория Азаренко # Онс Жабер # Мэдисон Бренгл # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Локомотив» одолел «Могилёв». 22 февраля на ЧБ по хоккею были сыграны три матча
22 февраля 2022 20:40

«Локомотив» одолел «Могилёв». 22 февраля на ЧБ по хоккею были сыграны три матча

«Нас как-то полюбил скандинавский вектор». Гандбольный клуб СКА сыграет с норвежским «Нербо» в 1/4 Кубка ЕГФ
22 февраля 2022 20:24

«Нас как-то полюбил скандинавский вектор». Гандбольный клуб СКА сыграет с норвежским «Нербо» в 1/4 Кубка ЕГФ

«Минчанка» проиграла московскому «Динамо» в российской суперлиге по волейболу
22 февраля 2022 20:20

«Минчанка» проиграла московскому «Динамо» в российской суперлиге по волейболу