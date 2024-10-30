Соболенко узнала соперниц по турниру в Эр-Рияде

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялась жеребьевка итогового турнира женской теннисной ассоциации, который пройдет с 2 по 9 ноября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревнованиях примут участие восемь сильнейших теннисисток мира. Соперницами Арины Соболенко на групповом этапе станут китаянка Чжэн Циньвэнь, итальянка Жасмин Паолини и Елена Рыбакина из Казахстана. А откроют программу итогового турнира 2 ноября Арина Соболенко и Чжэн Циньвэнь. Счет личных встреч теннисисток – 4:0, в пользу нашей спортсменки.