В Национальной библиотеке Беларуси пройдут торжества ко Дню православной книги

В 2026 году программа посвящена православному краеведению и сразу нескольким значимым датам. Центральным событием станет торжественное собрание, которое возглавит митрополит Вениамин. Среди приглашенных – священнослужители, представители государственных ведомств, ученые, писатели, работники библиотек. Программа включает открытие выставки с книгами из мемориальной библиотеки митрополита Филарета, конференцию о роли православной книги в просвещении белорусских земель, а также презентацию изданий по истории православия и новинок духовной литературы. Особое внимание уделят роли мирян в сохранении веры и вопросам пополнения библиотечных фондов качественной исторической и духовно-нравственной литературой. До конца недели в центре «Ковчег» Свято-Елисаветинского монастыря пройдет выставка «Читающий город» – будут встречи с авторами, мастер‑классы, занятия по каллиграфии и программа для детей.