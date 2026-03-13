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В Национальной библиотеке Беларуси пройдут торжества ко Дню православной книги

13 марта 2026 07:20
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В Национальной библиотеке Беларуси сегодня, 13 марта, пройдут торжества ко Дню православной книги. Праздничные мероприятия организованы по благословению митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальной библиотеке Беларуси пройдут торжества ко Дню православной книги-2

В 2026 году программа посвящена православному краеведению и сразу нескольким значимым датам. Центральным событием станет торжественное собрание, которое возглавит митрополит Вениамин. Среди приглашенных – священнослужители, представители государственных ведомств, ученые, писатели, работники библиотек. Программа включает открытие выставки с книгами из мемориальной библиотеки митрополита Филарета, конференцию о роли православной книги в просвещении белорусских земель, а также презентацию изданий по истории православия и новинок духовной литературы. Особое внимание уделят роли мирян в сохранении веры и вопросам пополнения библиотечных фондов качественной исторической и духовно-нравственной литературой. До конца недели в центре «Ковчег» Свято-Елисаветинского монастыря пройдет выставка «Читающий город» – будут встречи с авторами, мастер‑классы, занятия по каллиграфии и программа для детей.

# Православные в Беларуси

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