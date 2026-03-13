Жители Непала с баллонами выстраиваются в очереди за газом

В Катманду – очереди за газом. Жители с пустыми баллонами выстраиваются у городских депо, пытаясь успеть получить хотя бы часть топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дефицит стремительно нарастает на фоне расширяющихся последствий войны США и Израиля с Ираном. Государственная топливная компания уже распорядилась отпускать потребителям наполовину заполненные баллоны, иначе запасов просто не хватит. Очереди растут, а жители опасаются, что в ближайшие дни газ может стать недоступным вовсе.

Мисам Гейл, житель Катманду:

Сейчас у нас настоящий дефицит газа. Приходится идти на рынок или к поставщику, записываться в список и просто ждать. И самое тяжелое – никто не может сказать, когда именно ты, наконец, получишь свой баллон.

Ситуация резко обострилась после фактической остановки судоходства через Ормузский пролив и Персидский залив – ключевые артерии мировой торговли топливом. Любой сбой в этом регионе мгновенно отражается на странах, полностью зависящих от импорта. Для Непала это удар в самое уязвимое место – Ближний Восток остается главным поставщиком газа, и разрыв логистических цепочек ощущается сразу. Поставки сокращаются, графики срываются, а запасы тают быстрее, чем их удается восполнять. На фоне растущего дефицита люди стоят в очередях часами.