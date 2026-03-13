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Сотрудники МЧС и социальные работники усилили помощь наиболее уязвимым гражданам

13 марта 2026 07:04
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Сотрудники МЧС и социальные работники усилили помощь наиболее уязвимым гражданам. Сейчас в стране проходит республиканская акция «За безопасность вместе!», направленная на предупреждение пожаров и гибели людей в жилом фонде. Работа масштабная – только в 2025 году соцработники обследовали условия жизни более 860 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники МЧС и социальные работники усилили помощь наиболее уязвимым гражданам-2

Но, как подчеркивают в Министерстве, за цифрами – ежедневная адресная помощь. Более 22,5 тысячи граждан получили поддержку для обеспечения безопасных условий проживания. На это направлено свыше трех миллионов рублей. Деньги пошли на ремонт печей, электропроводки, газового оборудования и установку пожарных извещателей.

Работа строится по четкому алгоритму – в первую очередь обследуют одиноких пожилых людей, инвалидов, ветеранов, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. В каждом территориальном центре действуют школы соцработника, где сотрудники проходят обучение по пожарной безопасности совместно с МЧС. 

В новой пятилетке вопросы безопасности одиноких и пожилых граждан закреплены в госпрограмме «Общество равных возможностей» и проекте «Территория комплексной заботы». Теперь в перечень работ за счет местных бюджетов включены и электрофизические измерения проводки – еще один шаг к тому, чтобы сделать дома людей безопаснее.

# МЧС Беларуси # Государственная социальная политика

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