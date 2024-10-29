В Минске стартовал второй сезон Женской хоккейной лиги

В матче открытия встречались финалистки прошлого чемпионата – «Цитадель», составленная из игроков Гродненской, Брестской и Минской областей, а также «Березина» – в ее составе девушки из Витебского, Могилевского и Гомельского регионов. Игра получилась напряженной, после первого периода счет был равным – 1:1. В дальнейшем сказался более высокий класс действующих чемпионок, «Цитадель» в итоге одержала победу – 3:1.

Вадим Клявзо, тренер ХК «Цитадель»: Думаю, первая игра сезона, поэтому где-то девочки, может, волновались, где-то неуверенность какая-то была, скованность в действиях, поэтому первый период немножечко проспали где-то, а дальше уже все пошло как нужно. В целом доволен, да, девочки все пришли подготовленные, все заряженные на победу. Я тут человек новый, так они немножечко меня учат каким-то командным традициям. И в кругу, и кричалки уже выучил. Девчонки планку подняли – чемпионство, поэтому на сезон только чемпионство у нас.

Александра Пыркова, капитан ХК «Цитадель»:

С учетом того, что у нас новый тренер и у нас очень много новых девочек в команде появилось, кого-то убрали, кого-то добавили. Я бы сказала, что это очень хороший результат, потому что мы несыгранные, мы некоторые друг друга никогда не видели, поэтому, выйдя на лед, для нас у каждого это был первый матч, первый день, грубо говоря, когда мы все собрались, познакомились, я могу сказать, что очень неплохой результат мы показали, очень активно играли, мне понравилась игра, если в общих чертах поговорить.

Кроме «Цитадели» и «Березины» в Женской хоккейной лиге сыграет «Минчанка». Регламент турнира повторяет прошлогодний. Регулярный чемпионат пройдет по туровой системе, всего их 4, каждая команда проведет в итоге 16 матчей. А кубок в финальной серии разыграют два сильнейших коллектива. Победителя и призеров Женской хоккейной лиги узнаем в мае.