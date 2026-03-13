Лукашенко с рабочей поездкой находится в Могилевской области

Развитие племенного мясного скотоводства и молочной отрасли. Александр Лукашенко сегодня, 13 марта, с рабочей поездкой находится в Могилевской области. Еще с воздуха глава государства проинспектировал поля. По прибытии в Дрибинский район Президент начал с критических замечаний. Причем они касались не только Могилевской области. Александр Лукашенко с борта вертолета обратил внимание, что местами на полях с осени не убрана солома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коснулся глава государства текущей погоды. Много где в Беларуси снег с полей уже полностью сошел, но в более северных и восточных регионах еще сохраняется небольшой снежный покров.