Лукашенко с рабочей поездкой находится в Могилевской области

Развитие племенного мясного скотоводства и молочной отрасли. Александр Лукашенко сегодня, 13 марта, с рабочей поездкой находится в Могилевской области. Еще с воздуха глава государства проинспектировал поля. По прибытии в Дрибинский район Президент начал с критических замечаний. Причем они касались не только Могилевской области. Александр Лукашенко с борта вертолета обратил внимание, что местами на полях с осени не убрана солома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коснулся глава государства текущей погоды. Много где в Беларуси снег с полей уже полностью сошел, но в более северных и восточных регионах еще сохраняется небольшой снежный покров.
Первая точка в маршруте – племзавод, где выращивают крупный рогатый скот герефордской породы. Это не просто гордость агрогородка Пудовня, а еще и ставка на импортозамещение и выход на новые рынки. Далее по графику – молочно-товарный комплекс предприятия «Трилесино-Агро». Глава государства ознакомится с вопросами развития молочной отрасли и строительством в Могилевской области профилакториев для телят. Еще один вопрос – готовность к посевной кампании. Александр Лукашенко напомнил о поручении по вовлечению в сельхозоборот земель, на которых располагались старые фермы.
Подробности рабочей поездки главы государства в Могилевскую область – в следующем выпуске новостей в 13:30.