В рамках подготовки ВС Беларуси проходит состязание на лучшую реактивно-артиллерийскую стартовую батарею

В рамках плановой подготовки ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси проходит состязание на лучшую реактивно-артиллерийскую стартовую батарею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем участвует и подразделение 336-й реактивно-артиллерийской бригады, которое после этапа слаживания вышло на полевые испытания в полном составе. На учебном полигоне батарея отрабатывает весь комплекс задач, предусмотренный курсом подготовки ракетных войск.

Дмитрий Задесенец, старший офицер управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Военнослужащие выполняют нормативы как оставление, занятие стартовых позиций, подготовка ракетных ударов, нанесение ракетных ударов и также перемещение в другие позиционные районы и выполняя соответствующих задач там.

Каждый этап требует точности, скорости и слаженности. Здесь оценивается не только техническая готовность расчетов, но и умение действовать в условиях, максимально приближенных к боевым. Для военнослужащих это возможность показать уровень подготовки, а для командования – определить лучшие подразделения и отметить тех, кто демонстрирует высокий профессионализм и уверенность в выполнении задач.