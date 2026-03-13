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Американский штат Иллинойс оказался в зоне серьезных разрушений после торнадо

13 марта 2026 07:55
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Американский штат Иллинойс оказался в зоне серьезных разрушений после торнадо, которое прошло южнее Чикаго. Аэрокадры зафиксировали масштабный ущерб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американский штат Иллинойс оказался в зоне серьезных разрушений после торнадо-2

У домов сорваны крыши, повсюду разбросаны обломки, в городе продолжаются работы по расчистке. По данным местной телекомпании, погибли как минимум два человека. Национальная служба погоды подтверждает – максимальная скорость ветра достигала почти 240 километров в час. Стихия оставила после себя поврежденные здания, перевернутые конструкции и десятки пострадавших домов. Спасательные службы продолжают оценивать ущерб и помогают жителям, чьи дома оказались разрушены или серьезно повреждены.

# США

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