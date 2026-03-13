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В Беларуси более 600 мест обитания и произрастания краснокнижных видов передано под охрану в 2025-м

13 марта 2026 07:10
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Беларусь сохраняет свое биологическое разнообразие – за 2025 год под особый режим охраны передали более 600 мест обитания и произрастания краснокнижных видов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси более 600 мест обитания и произрастания краснокнижных видов передано под охрану в 2025-м-2

В стране насчитывается свыше 900 видов лекарственных и более 120 видов пищевых растений. Их добыча и сбор из дикой среды жестко контролируются и разрешены лишь в законодательно обозначенных целях. Развитая система заповедников и заказников служит убежищем для редких представителей флоры и фауны.

В Беларуси более 600 мест обитания и произрастания краснокнижных видов передано под охрану в 2025-м-4

Татьяна Железнова, начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Министерство природных ресурсов отвечает за разработку нормативно-правовой базы, которая регламентирует порядок охраны и сохранения объектов животного и растительного мира. Будь то обычные виды, либо те виды, которые включаются в Красную книгу Республики Беларусь. Конечно, к последней категории животных у нас отдельные требования, они более повышенные, но в частности, эти вопросы регламентируются законом о животном мире, о растительном мире, об особо охраняемых природных территориях. В настоящее время пишется экологический кодекс, в котором также будут прописаны все нормы и требования по сохранению, скажем так, дикой природы в нашей стране.

Такой подход помогает отслеживать численность редких видов и сохранять живую экосистему. А это – залог здоровья и благополучия нации.

# Охрана природы # Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

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