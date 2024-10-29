Анна Кубарева вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Стамбуле

В матче первого круга она одержала волевую победу над Далилой Якупович из Словакии. Белоруска Анна Кубарева вышла в 1/8 финала теннисного турнира категории 35 в Стамбуле. В матче первого круга она одержала волевую победу над Далилой Якупович из Словакии – 2:6, 7:5, 6:4.

Еще две отечественные теннисистки, Алена Фалей и Яна Колодинская, вступят в борьбу в среду. Фалей попала в основную сетку по рейтингу и возглавила посев. В стартовом раунде она сыграет против турчанки Лейлы Элмас, а Яна Колодинская встретится с россиянкой Ксенией Ласкутовой.