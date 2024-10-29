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Хоккеисты столичного «Динамо» проиграли «Северстали» на выезде

29 октября 2024 20:27
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Хоккеисты столичного «Динамо» потерпели поражение от «Северстали» в выездном поединке регулярного чемпионата КХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

На 7-й минуте первого периода гости пропустили сразу две шайбы. Их разделили 13 секунд. Сначала счет открыл Аймурзин, затем мощным броском от синей линии ворота Тихомирова поразил Чуркин. Вскоре «зубры» сократили отставание усилиями Вадима Мороза. А ассистировал ему Вадим Шипачев и, таким образом, побил рекорд Сергея Мозякина по количеству результативных баллов, набранных в КХЛ. После второго периода «Северсталь» вела в счете 2:1.

Хоккеисты столичного «Динамо» проиграли «Северстали» на выезде-1

Итоговый результат противостояния на ваших экранах. Следующий поединок команда Дмитрия Квартальнова проведет 31 октября против «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

# Хоккей

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