Хоккеисты столичного «Динамо» проиграли «Северстали» на выезде

Хоккеисты столичного «Динамо» потерпели поражение от «Северстали» в выездном поединке регулярного чемпионата КХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

На 7-й минуте первого периода гости пропустили сразу две шайбы. Их разделили 13 секунд. Сначала счет открыл Аймурзин, затем мощным броском от синей линии ворота Тихомирова поразил Чуркин. Вскоре «зубры» сократили отставание усилиями Вадима Мороза. А ассистировал ему Вадим Шипачев и, таким образом, побил рекорд Сергея Мозякина по количеству результативных баллов, набранных в КХЛ. После второго периода «Северсталь» вела в счете 2:1.