Соболенко сыграет c Бартунковой в четвертьфинале теннисного турнира в Берлине

Арина Соболенко сыграет c Николой Бартунковой в четвертьфинале теннисного полутысячника в Берлине. В предварительном расписании встреча значится в 16:30. Ранее их пути не пересекались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белоруска в дебютной встрече нанесла поражение Екатерине Александровой – 6:4, 6:4. Молодая чешка заставила капитулировать Элизе Мертенс. Специалисты прочат легкую викторию нашей спортсменке. На ее руках все козыри, включая положение в рейтинге, количество побед и заработанные призовые. Наиболее значимая веха в карьере соперницы – двойной финал на мэйджорах среди юниорок. Соревнования в Берлине являются подготовительными к Уимлбдону.