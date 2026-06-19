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Соболенко сыграет c Бартунковой в четвертьфинале теннисного турнира в Берлине

19 июня 2026 12:21
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Арина Соболенко сыграет c Николой Бартунковой в четвертьфинале теннисного полутысячника в Берлине. В предварительном расписании встреча значится в 16:30. Ранее их пути не пересекались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белоруска в дебютной встрече нанесла поражение Екатерине Александровой – 6:4, 6:4. Молодая чешка заставила капитулировать Элизе Мертенс. Специалисты прочат легкую викторию нашей спортсменке. На ее руках все козыри, включая положение в рейтинге, количество побед и заработанные призовые. Наиболее значимая веха в карьере соперницы – двойной финал на мэйджорах среди юниорок. Соревнования в Берлине являются подготовительными к Уимлбдону.

# Арина Соболенко # Теннис

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