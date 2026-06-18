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На юниорском ЧМ по пулевой стрельбе женская команда Беларуси заняла второе место

18 июня 2026 20:25
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Белорусские спортсменки завоевали серебро чемпионата мира по пулевой стрельбе среди юниоров до 21 года, который проходит в немецком Зуле.

В командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров Александра Петрова, Екатерина Иванова и Алина Нестерович набрали 1699 очков и заняли второе место. Победу одержала команда Индии. Чемпионки опередили белорусок на 1 балл, бронзовые награды завоевали представительницы Чехии. В личном турнире по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров Александра Петрова замкнула шестерку сильнейших.

# Стрельба

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