Определился соперник женской сборной Беларуси в первом раунде плей-офф ЧМ-2027

Соперником женской сборной Беларуси по футболу в первом раунде плей-офф европейской квалификации чемпионата мира-2027 станет сборная Италии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Таковы результаты жеребьевки, которая состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Стыковые встречи первого раунда пройдут в период с 7 по 13 октября. Победители этих поединков впоследствии разыграют семь путевок на мировое первенство. Финальный раунд чемпионата планеты пройдет с 24 июня по 25 августа следующего года в Бразилии.