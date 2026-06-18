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Определился соперник женской сборной Беларуси в первом раунде плей-офф ЧМ-2027

18 июня 2026 18:51
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Соперником женской сборной Беларуси по футболу в первом раунде плей-офф европейской квалификации чемпионата мира-2027 станет сборная Италии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Таковы результаты жеребьевки, которая состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Стыковые встречи первого раунда пройдут в период с 7 по 13 октября. Победители этих поединков впоследствии разыграют семь путевок на мировое первенство. Финальный раунд чемпионата планеты пройдет с 24 июня по 25 августа следующего года в Бразилии.

# Футбол

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