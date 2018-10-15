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«Очень все круто, все супер». Кристина Концевенко завоевала бронзу на Юношеских Олимпийских играх

15 октября 2018 07:55
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Новости Беларуси. Еще одна медаль у нашей команды на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень все круто, все супер». Кристина Концевенко завоевала бронзу на Юношеских Олимпийских играх-1

Кристина Концевенко стала бронзовым призером. Белоруска долетела до третьей ступеньки пьедестала по итогам состязаний в прыжках с шестом.

В первом раунде спортсменка взяла лишь 3.75. Зато во втором значительно прибавила и преодолела планку на отметке 3 метра и 97 сантиметров. Итоговая сумма – 7.72.

«Очень все круто, все супер». Кристина Концевенко завоевала бронзу на Юношеских Олимпийских играх-4

Кристина Концевенко, бронзовый призер Юношеских Олимпийских игр:
Я очень рада, болельщики хорошие, все время хлопают, поддерживают. Команда дружная, пришла, поддержала меня. Спасибо всем. Очень все круто, все супер.

Таким образом, после 8 соревновательных дней в копилке сборной Беларуси 6 медалей. Кроме того, наши спортсмены дважды были лауреатами наград в составе интернациональных команд.

# Спортивные соревнования # Кристина Концевенко # Фотофакт

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