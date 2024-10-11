Соболенко: с нетерпением жду, когда встречусь на корте с Коко Гауфф

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории тысяча в китайском Ухане, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одной четвертой белоруска отдала всего четыре гейма. Она нанесла поражение в двух партиях польке Магдалене Фреш со счетом 6:2, 6:2. Это 15-я подряд победа Соболенко в Ухане.

Арина Соболенко, вторая ракетка мира:

Я с самого начала понимала, что нужно победить в этом матче. Начать чисто, действовать уверенно. Рада, что справилась в двух партиях. В полуфинале буду играть с Коко Гауфф. С ней у нас было очень много поединков, это были великолепные битвы. Я их вспоминаю и с нетерпением жду, когда мы встретимся здесь на корте. Я уже не раз говорила о том, что мне очень нравится играть в Ухане. Буду биться за каждое очко, чтобы снова завоевать титул на этом турнире.

В матче за выход в финал белоруска встретится с американкой Коко Гауфф. Отметим, оппонентка нашей теннисистки не проигрывает уже девять матчей. И, кстати, ведет по личным встречам со счетом 4:3. Во втором полуфинале сыграют китянки Ван Синьюй и Чжэн Циньвэнь.