Как прошёл первый турнир по летнему биатлону на призы Динары Смольской? Показываем яркие кадры
В Чаусах впервые прошли соревнования по летнему биатлону на призы олимпийской чемпионки Динары Смольской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открытое первенство Могилевской области собрало около 100 участников (подробности).
Старты стали настоящим праздником спорта: юные биатлонисты даже смогли в дуэльной стрельбе помериться силами с самой Динарой Смольской.
Юлия Мычка – о новых стартах с красивым именем.
Вот так тепло и душевно юные спортсмены и преданные фанаты встречают Динару Смольскую на ее родине, куда олимпийская чемпионка приехала, чтобы дать старт своей первой именной гонке. И хоть автограф-сессия была заявлена в конце программы, оторвать поклонников от местной легенды еще на старте соревнований просто невозможно.
Отныне в спортивном календаре биатлонистов плюс еще одни соревнования на призы Динары Смольской. С поддержкой тренера и коллег давняя мечта олимпийской чемпионки стала реальностью.
Частью большой спортивной премьеры в Чаусах стало открытие новой дистанции для самых юных спортсменов.
Виктория Солоха, учащаяся специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Чаусского района:
Раньше в Раубичи ездили, у нас была там трасса большая. А тут теперь провели трассу, и теперь у нас все условия, которые надо.
В Беларуси система поддержки одаренных спортсменов показывает, что для достижения высот нужна не только материальная база. Беларусь – одна из немногих стран, где государство выступает главным спонсором спорта. Благодаря системной работе сегодня удалось воспитать поколение атлетов, которое ждет полноценного возвращения на международные арены, чтобы доказать, насколько наша страна значима в мировом спорте.
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