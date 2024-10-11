Как прошёл первый турнир по летнему биатлону на призы Динары Смольской? Показываем яркие кадры

В Чаусах впервые прошли соревнования по летнему биатлону на призы олимпийской чемпионки Динары Смольской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открытое первенство Могилевской области собрало около 100 участников (подробности). Старты стали настоящим праздником спорта: юные биатлонисты даже смогли в дуэльной стрельбе помериться силами с самой Динарой Смольской. Юлия Мычка – о новых стартах с красивым именем.

Вот так тепло и душевно юные спортсмены и преданные фанаты встречают Динару Смольскую на ее родине, куда олимпийская чемпионка приехала, чтобы дать старт своей первой именной гонке. И хоть автограф-сессия была заявлена в конце программы, оторвать поклонников от местной легенды еще на старте соревнований просто невозможно.

Отныне в спортивном календаре биатлонистов плюс еще одни соревнования на призы Динары Смольской. С поддержкой тренера и коллег давняя мечта олимпийской чемпионки стала реальностью. Частью большой спортивной премьеры в Чаусах стало открытие новой дистанции для самых юных спортсменов.