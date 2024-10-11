Соревнования по летнему биатлону на призы Динары Смольской впервые прошли в Чаусах

В Чаусах впервые прошли соревнования по летнему биатлону на призы олимпийской чемпионки Динары Смольской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытое первенство Могилевской области собрало около 100 участников из разных регионов страны. Старты стали настоящим праздником спорта: юные биатлонисты состязались в гладкой гонке без стрельбы, гонке со стрельбой по возрастам, а старшая группа имела возможность помериться силами с самой Динарой Смольской в дуэльной стрельбе!

Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону: Для меня это большая благодарность этому комплексу, этому городу, что взрастили из меня человека, который добился высоких результатов. И больше это благодарность им, и провести такие соревнования здесь, чтобы и родители, и тренеры посмотрели на спортсменов, может быть, заметили таких же звездочек будущего большого биатлона.

Елена Власик, заведующая сектором спорта и туризма Чаусского райисполкома:

Трасса супер. Там есть три крутых поворота, два небольших подъемчика, легкий спуск, но для деток начальной подготовки это ну просто супер. Это для того, чтобы они не боялись где-то упасть.

Помимо призов, победители соревнований получили уникальные медали, в разработке дизайна которых приняла участие олимпийская чемпионка Динара Смольская. Она пообещала, что такие соревнования на ее Родине станут доброй традицией.