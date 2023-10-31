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IIHF: сборная Беларуси предварительно включена в финальный этап олимпийской квалификации

31 октября 2023 18:11
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Международная федерация хоккея предварительно включила сборную Беларуси в финальный этап олимпийской квалификации. Окончательное решение об участии в турнире нашей национальной команды будет принято в марте 2024 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

IIHF: сборная Беларуси предварительно включена в финальный этап олимпийской квалификации-1

Сборная Беларуси на данный момент посеяна в группу Д. Нашими потенциальными соперниками могут стать команды Словакии, Казахстана, а также дружина, которая пройдет первые стадии отбора. Турнир в этой подгруппе примет Братислава. Игры запланированы с 29 августа по 1 сентября 2024 года. В остальных квартетах финальной квалификации известны также по три участника. В группе И сыграют Латвия, Франция и Австрия. В группе Ф – Дания, Норвегия и Словения. Еще раз подчеркнем, решение об участии сборных Беларуси и России в отборочном олимпийском турнире будет приниматься Советом IIHF в марте 2024 года.

# Хоккей # Фотофакт

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