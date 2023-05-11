«Это был нелёгкий путь». Команда «Минчанка» выиграла чемпионат Беларуси по волейболу!

Сергей Кузнецов, старший тренер ВК « М инчанка»: Эмоции положительные, выигрывать всегда приятно, хотя легкой эту победу я не могу назвать. У нас очень длинный и очень тяжелый чемпионат, замен в команде минимально, скажем так. Поэтому на плечах у некоторых людей висит весь этот груз. Очень тяжело, все очень устали. Поэтому вот так, на морально-волевых уже добились победы.

Татьяна Маркевич, капитан ВК «Минчанка»:

Очень ждали эту игру, потому что третья игра была очень волнительной. Мы все помним, как закончился Кубок Беларуси, понимали что остался один шаг – третья победа, она была самая важная. И мы это сделали, мы чемпионы! Это был нелегкий путь, так как команда «Брест» показала очень хорошую борьбу, они всегда борются до последнего мяча и всегда сконцентрированы. И мы были уверены, что они не остановятся даже проигрывая – партию, две, неважно. Поэтому они тоже большие молодцы. Мы их поздравляем со вторым местом. Огромное всем спасибо – нашим болельщикам, тем, кто за нас болел, переживал. Встретимся в следующем году.

Впереди у спортсменок заслуженный отдых. А затем с новыми силами девушки начнут борьбу за трофеи в новом сезоне.