«Это был нелёгкий путь». Команда «Минчанка» выиграла чемпионат Беларуси по волейболу!

Новости Беларуси. Команда «Минчанка» выиграла чемпионат Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финальной серии дружина трижды обыграла девушек из брестского «Прибужья». Для столичного коллектива данный титул восьмой кряду.
Новости Беларуси. Команда «Минчанка» выиграла чемпионат Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финальной серии дружина трижды обыграла девушек из брестского «Прибужья». Для столичного коллектива данный титул восьмой кряду.
Заключительный матч выдался ярким, но без сенсаций. «Минчанка» продемонстрировала свой высокий класс и выиграла поединок за три партии: 25:16, 25:21, 25:18. Чемпионский кубок остается в столице.
Сергей Кузнецов, старший тренер ВК «Минчанка»:
Эмоции положительные, выигрывать всегда приятно, хотя легкой эту победу я не могу назвать. У нас очень длинный и очень тяжелый чемпионат, замен в команде минимально, скажем так. Поэтому на плечах у некоторых людей висит весь этот груз. Очень тяжело, все очень устали. Поэтому вот так, на морально-волевых уже добились победы.
Татьяна Маркевич, капитан ВК «Минчанка»:
Очень ждали эту игру, потому что третья игра была очень волнительной. Мы все помним, как закончился Кубок Беларуси, понимали что остался один шаг – третья победа, она была самая важная. И мы это сделали, мы чемпионы! Это был нелегкий путь, так как команда «Брест» показала очень хорошую борьбу, они всегда борются до последнего мяча и всегда сконцентрированы. И мы были уверены, что они не остановятся даже проигрывая – партию, две, неважно. Поэтому они тоже большие молодцы. Мы их поздравляем со вторым местом. Огромное всем спасибо – нашим болельщикам, тем, кто за нас болел, переживал. Встретимся в следующем году.
Впереди у спортсменок заслуженный отдых. А затем с новыми силами девушки начнут борьбу за трофеи в новом сезоне.