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Саснович завершила выступление на турнире категории 1000 в Риме

12 мая 2023 14:29
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Александра Саснович завершила выступление на турнире категории 1000 в Риме. Белоруска уступила более рейтинговой теннисистке из Хорватии Донне Векич, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Саснович завершила выступление на турнире категории 1000 в Риме-1

Старт противостояния у Александры не заладился, однако затем наша спортсменка нашла подход к сопернице, отыгралась и оставила первую партию за собой – 6:3. Но во втором и третьем сетах хорватка взяла реванш с таким же счетом.
К выходу на корт, но в парном разряде, готовится еще одна белоруска Виктория Азаренко, которая после победы в Мадриде вновь поборется за титул в тандеме с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя. 12 мая им предстоит сыграть с российским дуэтом Кудерметова / Павлюченкова.  

# Теннис # Александра Саснович # Донна Векич # Фотофакт

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