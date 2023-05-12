Саснович завершила выступление на турнире категории 1000 в Риме

Старт противостояния у Александры не заладился, однако затем наша спортсменка нашла подход к сопернице, отыгралась и оставила первую партию за собой – 6:3. Но во втором и третьем сетах хорватка взяла реванш с таким же счетом.

К выходу на корт, но в парном разряде, готовится еще одна белоруска Виктория Азаренко, которая после победы в Мадриде вновь поборется за титул в тандеме с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя. 12 мая им предстоит сыграть с российским дуэтом Кудерметова / Павлюченкова.