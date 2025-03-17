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Соболенко и Азаренко узнали соперниц по тысячнику в Майами

17 марта 2025 13:50
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Арина Соболенко и Виктория Азаренко узнали соперниц по следующему тысячнику, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Он пройдет в Майами. Экс-лучшей теннисистке планеты предстоит стартовать с первого раунда. Дебютная противница – Ангелина Калинина. До этого пути девушек пересекались дважды. Побеждала исключительно Азаренко. В том числе в недавнем противостоянии в Дубае. Разница в рейтинге тоже на стороне белоруски. Что касается Арины Соболенко, то она первый круг пропускает. Во втором померяется силами с сильнейшей из пары Томова-Макнелли.

# Теннис

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