Соболенко и Азаренко узнали соперниц по тысячнику в Майами

Арина Соболенко и Виктория Азаренко узнали соперниц по следующему тысячнику, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Он пройдет в Майами. Экс-лучшей теннисистке планеты предстоит стартовать с первого раунда. Дебютная противница – Ангелина Калинина. До этого пути девушек пересекались дважды. Побеждала исключительно Азаренко. В том числе в недавнем противостоянии в Дубае. Разница в рейтинге тоже на стороне белоруски. Что касается Арины Соболенко, то она первый круг пропускает. Во втором померяется силами с сильнейшей из пары Томова-Макнелли.