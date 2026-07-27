Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA

Традиционно в понедельник международные теннисные организации представили обновленные рейтинги. У женщин на вершине остается белоруска Арина Соболенко, она удерживает лидерство уже более 100 недель, и это десятый результат в истории WTA.

Отрыв от ближайшей преследовательницы Елены Рыбакиной из Казахстана немного увеличился и составляет без малого 500 очков. Тройку сильнейших замыкает американка Джессика Пегула. В чемпионской гонке первая строчка остается за россиянкой Миррой Андреевой.

Что касается других наших спортсменок, то у Александры Саснович минус три пункта и итоговое 136-е место. У Ирины Шиманович минус одна позиция, она на данный момент 205-я. Алена Фалей 220-я. Остальные соотечественницы находятся за пределами третьей сотни.

Во главе мужского рейтинга по-прежнему итальянец Янник Синнер. Александр Зверев из Германии идет вторым. Дополняет первую тройку испанец Карлос Алькарас. В топ-5 вернулся серб Новак Джокович. Лучший из белорусских теннисистов – Илья Ивашко. Земляк вновь добился прогресса, прибавил 5 пунктов и является 401-й ракеткой планеты.