В Баку стартовал чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет с участием белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первыми сильнейших на планете начали определять представители греко-римского стиля.

Дальше всех по турнирной дистанции продвинулся Тимофей Семененко, выступающий в весовой категории до 55 килограммов. В первом поединке он не оставил шансов оппоненту из Чехии, а затем также уверенно прошел соперников из Армении и Индии. Однако в полуфинале в плотном противостоянии земляк уступил венгру Кеве Ковачу – 1:2 и во вторник поспорит за бронзовую награду.

Ярослав Блоцкий и Егор Савич оступились на стадии 1/8. Однако Егор попал в утешительный турнир. Для Андрея Маевского непреодолимым барьером оказалась квалификация.

Завтра, 28 июля, свой путь на соревнованиях начнут еще три соотечественника. Всего планетарный форум собрал рекордное количество участников – более 600 атлетов из 64 стран.