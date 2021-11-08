Пилот «Ред Булла» Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1»

Благодаря таким результатам, Ферстаппен еще сильнее закрепился на первом месте в зачете пилотов. Разница со вторым местом составляет 19 очков. Растет интрига и в Кубке конструкторов, где команда «Ред Булла» отстает от лидера первенства всего на один балл. Уже на этой неделе стартует гонка в Интерлагосе, на которой последние два раза не было равных Ферстаппену. Команде «Мерседеса» необходимо будет реабилитироваться и побеждать. В случае поражения Хэмилтон никак не сможет защитить свой титул чемпиона «Формулы-1».