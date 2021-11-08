Волейбол. В российской суперлиге «Минчанка» уступила калининградскому «Локомотиву»

Новости Беларуси. Волейболистки «Минчанки» в рамках российской суперлиги на домашней площадке уступили «Локомотиву» из Калининграда – 0:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Равная борьба была только в первой партии. Но и ее взяли оппонентки – 26:24. В дальнейшем более высокий класс россиянок начал вырисовываться отчетливее. Впрочем, это как раз тот случай, когда отчаиваться не стоит. Потому как «Локомотив» возглавляет таблицу чемпионата и имеет внушительную серию из 20 побед кряду.

Пополнить багаж заветными очками «Минчанка» попытается 12 ноября. На этот день запланирована дуэль с московским «Динамо».