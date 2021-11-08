Прямой эфир

Волейбол. В российской суперлиге «Минчанка» уступила калининградскому «Локомотиву»

08 ноября 2021 15:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Волейболистки «Минчанки» в рамках российской суперлиги на домашней площадке уступили «Локомотиву» из Калининграда – 0:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. В российской суперлиге «Минчанка» уступила калининградскому «Локомотиву»-1

Равная борьба была только в первой партии. Но и ее взяли оппонентки – 26:24. В дальнейшем более высокий класс россиянок начал вырисовываться отчетливее. Впрочем, это как раз тот случай, когда отчаиваться не стоит. Потому как «Локомотив» возглавляет таблицу чемпионата и имеет внушительную серию из 20 побед кряду.

Пополнить багаж заветными очками «Минчанка» попытается 12 ноября. На этот день запланирована дуэль с московским «Динамо».

# Волейбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Виктор Лукашенко поздравил белорусских боксёров с успешным выступлением на чемпионате мира
08 ноября 2021 14:54

Виктор Лукашенко поздравил белорусских боксёров с успешным выступлением на чемпионате мира

«Цмокi-Мінск» прервал серию поражений в Единой лиге ВТБ. В овертайме баскетболисты обыграли «Калев»
08 ноября 2021 14:19

«Цмокi-Мінск» прервал серию поражений в Единой лиге ВТБ. В овертайме баскетболисты обыграли «Калев»

Саснович обыграла француженку Ферро в 1/16 финала теннисного турнира в Линце
08 ноября 2021 13:51

Саснович обыграла француженку Ферро в 1/16 финала теннисного турнира в Линце