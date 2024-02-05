Соболенко остаётся второй ракеткой планеты в обновлённом рейтинге

Отставание от польки Иги Свентек составляет 865 очков. В первой десятке произошло только два изменения. Маркета Вондроушова обошла Марию Саккари и единолично стала восьмой. Кроме того, в топ забралась Каролина Мухова. Остальные наши девушки также позиции сохранили. Виктория Азаренко – 33-я, Александра Саснович – 95-я.