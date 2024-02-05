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Соболенко остаётся второй ракеткой планеты в обновлённом рейтинге

05 февраля 2024 13:54
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Женская теннисная ассоциация представила очередную версию рейтинг-листа. Двукратная победительница открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко продолжает быть второй ракеткой планеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко остаётся второй ракеткой планеты в обновлённом рейтинге-1

Отставание от польки Иги Свентек составляет 865 очков. В первой десятке произошло только два изменения. Маркета Вондроушова обошла Марию Саккари и единолично стала восьмой. Кроме того, в топ забралась Каролина Мухова. Остальные наши девушки также позиции сохранили. Виктория Азаренко – 33-я, Александра Саснович – 95-я.

# Теннис # Арина Соболенко # Ига Свентек # Маркета Вондроушова # Каролина Мухова

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