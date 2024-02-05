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Ника Мёркли признали лучшим нападающим недели КХЛ

05 февраля 2024 13:51
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Ник Меркли признан лучшим нападающим недели в Континентальной хоккейной лиге. Форвард «зубров» за прошедшие 7 дней принял участие в трех противостояниях, в которых набрал пять бомбардирских баллов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ника Мёркли признали лучшим нападающим недели КХЛ-1

В поединке с «Адмиралом» наш исполнитель отметился голевым дублем. Также в его статистике еще одно взятие ворот и два ассиста. Лучшим нападающим Меркли стал впервые в карьере.

# Хоккей # Ник Меркли

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