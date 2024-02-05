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Минское «Динамо» обыграло «Адмирал» в КХЛ

05 февраля 2024 10:45
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Минское «Динамо» уверенно обыграло «Адмирал» в домашнем матче чемпионата КХЛ. В ворота «зубры» отправили четыре безответные шайбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» обыграло «Адмирал» в КХЛ-1

В первом периоде отличились Сотишвили и Мороз. А в заключительном отрезке дубль оформил Ник Меркли.

Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова практически гарантировали себе место в плей-офф. Но уйти с восьмого места в таблице будет сложно. Отставание от «Северстали» составляет семь очков.

# Хоккей

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