Минское «Динамо» обыграло «Адмирал» в КХЛ

Минское «Динамо» уверенно обыграло «Адмирал» в домашнем матче чемпионата КХЛ. В ворота «зубры» отправили четыре безответные шайбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом периоде отличились Сотишвили и Мороз. А в заключительном отрезке дубль оформил Ник Меркли.

Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова практически гарантировали себе место в плей-офф. Но уйти с восьмого места в таблице будет сложно. Отставание от «Северстали» составляет семь очков.