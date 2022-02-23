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Хоккей. Минское «Динамо» уступило «Салавату Юлаеву» в товарищеском матче

23 февраля 2022 17:38
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» в рамках подготовки к плей-офф Кубка Гагарина провело 23 февраля спарринг с «Салаватом Юлаевым». На льду «Минск-Арены» зрители наблюдали яркий и неуступчивый хоккей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Минское «Динамо» уступило «Салавату Юлаеву» в товарищеском матче-1

Счет открыли гости на 21-й секунде, что добавило задора хозяевам. Теденбю на 5-й минуте сравнивает счет. На первый перерыв команды отправились при равных цифрах на табло – 2:2. Во второй 20-минутке «Салавату» удалось оформить преимущество в одну шайбу, но «зубры» на старте 3-го периода вновь нивелировали отставание. Тем не менее последнее слово осталось за гостями. Они сильнее – 6:3.

# Хоккей Беларуси # Маттиас Теденбю # Фотофакт

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