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«Брест» обыграл «Лиду» и вышел в плей-ин ЧБ по хоккею

23 февраля 2022 12:37
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Новости Беларуси. «Брест» стал последним участником раунда плей-ин чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Чтобы заполучить заветную путевку, клубу достаточно было набрать всего 1 очко в противостоянии с аутсайдером – «Лидой».

«Брест» обыграл «Лиду» и вышел в плей-ин ЧБ по хоккею-1

Дружины выдали огненное шоу с обилием голов. Больше в атаке преуспели хозяева – 5:4. Таким образом, «Брест» составит компанию «Динамо», «Химику» и «Локомотиву» по раунду плей-ин. Теперь эта четверка определит двух счастливчиков, которые попадут уже в плей-офф национального первенства.

«Брест» обыграл «Лиду» и вышел в плей-ин ЧБ по хоккею-4

Серии продолжатся до двух викторий одного из оппонентов.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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