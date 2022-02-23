«Брест» обыграл «Лиду» и вышел в плей-ин ЧБ по хоккею

Новости Беларуси. «Брест» стал последним участником раунда плей-ин чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Чтобы заполучить заветную путевку, клубу достаточно было набрать всего 1 очко в противостоянии с аутсайдером – «Лидой».

Дружины выдали огненное шоу с обилием голов. Больше в атаке преуспели хозяева – 5:4. Таким образом, «Брест» составит компанию «Динамо», «Химику» и «Локомотиву» по раунду плей-ин. Теперь эта четверка определит двух счастливчиков, которые попадут уже в плей-офф национального первенства.