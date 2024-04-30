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Соболенко обыграла американскую теннисистку и вышла 1/4 турнира в Мадриде

30 апреля 2024 12:05
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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде. В матче 1/8 белоруска остановила американку Даниэль Коллинз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко обыграла американскую теннисистку и вышла 1/4 турнира в Мадриде-1

Соперница нашей теннисистки до этого не ведала поражений в 15 поединках подряд. Она победила на турнирах в Майами и Чарльстоне и нацеливалась на новый титул. Стартовый отрезок игры складывался для Коллинз удачно. Даниэль действовала решительно и выиграла первый сет 6:4. Вторую партию американская теннисистка также уверенно начала, но Соболенко смогла переломить ход борьбы. Она взяла верх во втором сете 6:4, выиграла третий со счетом 6:3 и пробилась в четвертьфинал.

Соболенко обыграла американскую теннисистку и вышла 1/4 турнира в Мадриде-4

Арина Соболенко, четвертьфиналистка турнира:
Это была тяжелая битва, она играла в невероятный теннис. Спасибо ребята, что остаетесь и поддерживаете нас. Вот почему я очень люблю Мадрид. Болельщики здесь прекрасные, вы делаете этот турнир особенным. Огромное спасибо за поддержку и атмосферу!

В четвертьфинале Арина Соболенко встретится с 17-летней россиянкой Миррой Андреевой. Поединок пройдет 1 мая.

# Теннис # Арина Соболенко

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