Соболенко обыграла американскую теннисистку и вышла 1/4 турнира в Мадриде

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде. В матче 1/8 белоруска остановила американку Даниэль Коллинз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперница нашей теннисистки до этого не ведала поражений в 15 поединках подряд. Она победила на турнирах в Майами и Чарльстоне и нацеливалась на новый титул. Стартовый отрезок игры складывался для Коллинз удачно. Даниэль действовала решительно и выиграла первый сет 6:4. Вторую партию американская теннисистка также уверенно начала, но Соболенко смогла переломить ход борьбы. Она взяла верх во втором сете 6:4, выиграла третий со счетом 6:3 и пробилась в четвертьфинал.