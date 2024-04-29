Студенты БГУФК проверяют уровень физической подготовки в рамках инициативы «Готов к труду и обороне»

Такая инициатива проходит не первый год. Нормативы сдают не только студенты всех факультетов, но и преподаватели и работники вуза. Всего участнику нужно пройти тест на 7-8 дисциплин. Их вариации и количество зависят от пола и возраста. За все элементы ставятся оценки по 10-бальной шкале, по сумме которых определяется приз – бронзовый, серебряный или золотой значок. Один из обладателей главной награды прошлого года Константин Юркойть в 2024 году подтвердил высокий уровень спортивной подготовки.

Константин Юркойть, студент Белорусского государственного университета физической культуры: В первый год, может быть, где-то немножко готовился. Во второй год нынешнего обучения уже нет. Позволяет физическая подготовка, тренировки, на которые я хожу, и, в принципе, больше ничего не надо. Занимаюсь спортом. Вообще, я разнообразный человек. В основном играю в баскетбол. Также занимаюсь легкой атлетикой, бегаю, какой-то небольшой воркаут.

Идея сдачи нормативов зародилась еще в Советском Союзе. Сегодня в нашей стране это является утвержденным Министерством спорта и туризма комплексом мероприятий по формированию здорового образа жизни людей от 6 до 16 лет.

Диана Мишура, начальник спортивного клуба Белорусского государственного университета физической культуры:

У каждого человека свой уровень физической подготовки. Но у нас вуз специализированный, поэтому нам важно, чтобы наши студенты и работники были физически подготовлены, потому что мы считаем, что это наша основная задача. Нам, конечно, важно своим примером показывать другим университетам нашей страны, что важно быть физически подготовленными и спортивными не один раз в год, а ежемесячно и даже еженедельно, поэтому занятия организовываются ежедневно, и все желающие студенты, преподаватели совершенствуют свое мастерство на нашей прекрасной базе университета.

Сдавать нормативы студенты университета физической культуры будут еще три дня.