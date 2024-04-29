Республиканский турнир по настольному теннису «Спешиал Олимпикс» прошёл в Бресте

В Бресте на базе специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва прошел республиканский турнир по настольному теннису «Спешиал Олимпикс», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях приняли участие пять команд из специальных школ, домов-интернатов и ребят с особенностями психофизического развития.

«Спешиал Олимпикс» – это не только настольный теннис. В течение года участники соревнуются в плавании, футболе, боулинге, баскетболе, легкой атлетике и других специальных олимпийских видах спорта. Такие мероприятия направлены не только на развитие соревновательных возможностей ребят с особенностями развития, но и на улучшение качества их жизни.

Лариса Таболина, исполнительный директор Белорусского комитета «Спешиал Олимпикс»:

Самый главный принцип «Спешиал Олимпикс» – дивизионирование. Наши ребята соревнуются каждый в своем дивизионе. То есть равный среди равных. И у нас нет побежденных, у нас все победители. Очень сложно определить, какой вид спорта оптимальный. Наши ребята соревнуются в разных видах спорта. Один и тот же спортсмен может принимать участие в соревнованиях по баскетболу, настольному теннису, плаванию, футболу, волейболу, поэтому выбрать здесь просто невозможно. Это выбор ребят и их тренера.