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Республиканский турнир по настольному теннису «Спешиал Олимпикс» прошёл в Бресте

29 апреля 2024 19:33
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В Бресте на базе специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва прошел республиканский турнир по настольному теннису «Спешиал Олимпикс», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях приняли участие пять команд из специальных школ, домов-интернатов и ребят с особенностями психофизического развития.

Республиканский турнир по настольному теннису «Спешиал Олимпикс» прошёл в Бресте-1

«Спешиал Олимпикс» – это не только настольный теннис. В течение года участники соревнуются в плавании, футболе, боулинге, баскетболе, легкой атлетике и других специальных олимпийских видах спорта. Такие мероприятия направлены не только на развитие соревновательных возможностей ребят с особенностями развития, но и на улучшение качества их жизни.

Республиканский турнир по настольному теннису «Спешиал Олимпикс» прошёл в Бресте-4

Лариса Таболина, исполнительный директор Белорусского комитета «Спешиал Олимпикс»:
Самый главный принцип «Спешиал Олимпикс» – дивизионирование. Наши ребята соревнуются каждый в своем дивизионе. То есть равный среди равных. И у нас нет побежденных, у нас все победители. Очень сложно определить, какой вид спорта оптимальный. Наши ребята соревнуются в разных видах спорта. Один и тот же спортсмен может принимать участие в соревнованиях по баскетболу, настольному теннису, плаванию, футболу, волейболу, поэтому выбрать здесь просто невозможно. Это выбор ребят и их тренера.

Республиканский турнир по настольному теннису «Спешиал Олимпикс» прошёл в Бресте-7

Уже на протяжении четырех лет соревнования проходят при поддержке Президентского спортивного клуба. В планах не только проведение мероприятий, реализация интересных проектов, но и строительство новых площадок. Спортивные тренировки и отборочные соревнования могут стать этапом подготовки к специальным Олимпийским играм.

# Настольный теннис # Лариса Таболина

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