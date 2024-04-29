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В Майкопе завершился Кубок России в многодневной велогонке – результаты белорусов

29 апреля 2024 19:06
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В Майкопе завершился Кубок России в многодневной гонке на шоссе среди мужчин. Турнир стал успешным для белорусских атлетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Майкопе завершился Кубок России в многодневной велогонке – результаты белорусов-1

На заключительном этапе они завоевал две награды. У Никиты Тура – серебро, а у Сергей Шевченко – бронза. При этом в генеральной классификации наш Денис Марчук занял первое место. Он же увозит с собой зеленую майку лучшего спринтера. Сергей Шевченко и Евгений Королек в итоговом протоколе расположились на второй и третьей позициях соответственно.

# Велоспорт

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