В Майкопе завершился Кубок России в многодневной велогонке – результаты белорусов

В Майкопе завершился Кубок России в многодневной гонке на шоссе среди мужчин. Турнир стал успешным для белорусских атлетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На заключительном этапе они завоевал две награды. У Никиты Тура – серебро, а у Сергей Шевченко – бронза. При этом в генеральной классификации наш Денис Марчук занял первое место. Он же увозит с собой зеленую майку лучшего спринтера. Сергей Шевченко и Евгений Королек в итоговом протоколе расположились на второй и третьей позициях соответственно.