Соболенко о матче с 7-й ракеткой мира: «Быстрый старт был действительно полезен и вселил в меня веру»

В четвертьфинальном матче она одержала победу над олимпийской чемпионкой, седьмой ракеткой мира Чжэн Циньвэнь. Белоруска взяла верх со счетом 6:1, 6:2. Поединок продолжался 1 час 15 минут.

Арина Соболенко, полуфиналистка турнира:

Быстрый темп матча? Это работает против кого-то вроде нее, стабильного и агрессивного игрока. С ней всегда тяжело бороться. Быстрый старт был действительно полезен и вселил в меня веру, что я смогу хорошо выступить в этом матче и одержать эту победу. Чжэн играет в сложный теннис. Мне было тяжело с ней сражаться.

В полуфинале Соболенко сыграет против американки Эммы Наварро, которая на стадии 1/4 одолела испанку Паулу Бадоса со счетом 6:2, 7:5.