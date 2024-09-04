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Соболенко о матче с 7-й ракеткой мира: «Быстрый старт был действительно полезен и вселил в меня веру»

04 сентября 2024 17:39
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Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко о матче с 7-й ракеткой мира: «Быстрый старт был действительно полезен и вселил в меня веру»-1

В четвертьфинальном матче она одержала победу над олимпийской чемпионкой, седьмой ракеткой мира Чжэн Циньвэнь. Белоруска взяла верх со счетом 6:1, 6:2. Поединок продолжался 1 час 15 минут.

Соболенко о матче с 7-й ракеткой мира: «Быстрый старт был действительно полезен и вселил в меня веру»-3

Арина Соболенко, полуфиналистка турнира:
Быстрый темп матча? Это работает против кого-то вроде нее, стабильного и агрессивного игрока. С ней всегда тяжело бороться. Быстрый старт был действительно полезен и вселил в меня веру, что я смогу хорошо выступить в этом матче и одержать эту победу. Чжэн играет в сложный теннис. Мне было тяжело с ней сражаться.

В полуфинале Соболенко сыграет против американки Эммы Наварро, которая на стадии 1/4 одолела испанку Паулу Бадоса со счетом 6:2, 7:5.

# Теннис # Арина Соболенко

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