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Илья Валевский не смог завоевать бронзу на ЧМ по борьбе U20

04 сентября 2024 17:39
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Владислава Кудин и Виктория Радькова не пробились в финалы на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 20 лет, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Илья Валевский не смог завоевать бронзу на ЧМ по борьбе U20-1

Кудин в полуфинальной схватке уступила со счетом 2:10 американке Алексис Яниак. А Виктория Радькова проиграла – 2:5 – россиянке Алине Шевченко. А 5 сентября наши девушки будут бороться за бронзовые медали мирового форума. Илья Валевский оспаривал бронзу с Гочменам из Турции. Белорусский атлет потерпел поражение – 3:4 и остался без медали.

# Борьба

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