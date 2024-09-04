Илья Валевский оспорит бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе U20

Белорус Илья Валевский оспорит бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 20 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш земляк получил право на утешение и пока им пользуется. На старте сетки наш спортсмен легко прошел серба Залана Пека – 6:3. В титульном противостоянии предстоит встреча с представителем Турции Гочменом. В полуфиналы из девушек пробились Владислава Кудин и Виктория Радькова.