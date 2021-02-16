Australian Open на завершающем этапе. Кто сразится в полуфиналах?

Новости Австралии. Открытый чемпионат Австралии по теннису на завершающем этапе. У мужчин и женщин 16 февраля стартовала стадия четвертьфиналов, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Триумфальное шествие по сетке продолжает Аслан Карацев. Утром 16 февраля представитель России в четырех сетах одолел болгарина Григора Димитрова, став тем самым первым теннисистом в открытой эре, сумевшим выйти в полуфинал на дебютном Большом шлеме.

Путевку в титульный матч Карацев оспорит с самим Новаком Джоковичем, который также в четырех партиях оказался сильнее Александра Зверева из Германии.