Australian Open на завершающем этапе. Кто сразится в полуфиналах?

Новости Австралии. Открытый чемпионат Австралии по теннису на завершающем этапе. У мужчин и женщин 16 февраля стартовала стадия четвертьфиналов, сообщили в программе «СТВ-спорт».
Новости Австралии. Открытый чемпионат Австралии по теннису на завершающем этапе. У мужчин и женщин 16 февраля стартовала стадия четвертьфиналов, сообщили в программе «СТВ-спорт».
Триумфальное шествие по сетке продолжает Аслан Карацев. Утром 16 февраля представитель России в четырех сетах одолел болгарина Григора Димитрова, став тем самым первым теннисистом в открытой эре, сумевшим выйти в полуфинал на дебютном Большом шлеме.
Путевку в титульный матч Карацев оспорит с самим Новаком Джоковичем, который также в четырех партиях оказался сильнее Александра Зверева из Германии.
19-ю победу подряд в женском туре одержала Наоми Осака – на стадии одной четвертой японка без труда справилась со спортсменкой из Тайваня Се Шувэй – 6:2, 6:2. В полуфиналах турниров Большого шлема Осака еще не проигрывала, прервать эту серию постарается Серена Уильямс – в своем четвертьфинале американка прошла румынку Симону Халеп – 6:3, 6:3.