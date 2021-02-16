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Australian Open на завершающем этапе. Кто сразится в полуфиналах?

16 февраля 2021 20:28
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Новости Австралии. Открытый чемпионат Австралии по теннису на завершающем этапе. У мужчин и женщин 16 февраля стартовала стадия четвертьфиналов, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Australian Open на завершающем этапе. Кто сразится в полуфиналах?-1

Триумфальное шествие по сетке продолжает Аслан Карацев. Утром 16 февраля представитель России в четырех сетах одолел болгарина Григора Димитрова, став тем самым первым теннисистом в открытой эре, сумевшим выйти в полуфинал на дебютном Большом шлеме. 

Australian Open на завершающем этапе. Кто сразится в полуфиналах?-4

Путевку в титульный матч Карацев оспорит с самим Новаком Джоковичем, который также в четырех партиях оказался сильнее Александра Зверева из Германии.

Australian Open на завершающем этапе. Кто сразится в полуфиналах?-7

19-ю победу подряд в женском туре одержала Наоми Осака – на стадии одной четвертой японка без труда справилась со спортсменкой из Тайваня Се Шувэй – 6:2, 6:2. В полуфиналах турниров Большого шлема Осака еще не проигрывала, прервать эту серию постарается Серена Уильямс – в своем четвертьфинале американка прошла румынку Симону Халеп – 6:3, 6:3.

# Теннис # Аслан Карацев # Григор Димитров # Новак Джокович # Александр Зверев # Наоми Осака # Се Шувэй # Серена Уильямс # Симона Халеп # Фотофакт

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