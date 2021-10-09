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Минское «Динамо» обыграло нижегородское «Торпедо» в матче КХЛ

09 октября 2021 19:08
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Новости Беларуси. Шестая победа подряд. Минское «Динамо» продолжает бить соперников по Континентальной хоккейной лиге. На сей раз пострадало нижегородское «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Минское «Динамо» обыграло нижегородское «Торпедо» в матче КХЛ-1

Клубы выдали зрелищный и атакующий хоккей. Особенно симпатично «зубры» смотрелись во втором периоде. Его «бело-голубые» выиграли со счетом 4:1. А финальные цифры таковы – 4:3. Последнюю шайбу хозяева забросили только за три секунды до финальной сирены. Таким образом, «Динамо» привозит из турне максимальное количество очков. Последний раз такое случалось пять лет назад.  

# Хоккей

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