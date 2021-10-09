Сборная Беларуси по футболу в очередной раз проиграла матч в отборе к ЧМ. Тренер команды рассказал о главных ошибках

Новости Беларуси. Очередное поражение в отборочном турнире к чемпионату мира потерпела сборная Беларуси по футболу. На сей раз на выезде от эстонцев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Олега Радушко выглядели блекло и редко помышляли об атаках. Большую часть времени они проводили на своей половине поля, пытаясь сохранить собственные ворота в неприкосновенности. Эстонцы дважды забили во втором тайме, причем второй гол случился уже в компенсированное время. Из-за этой осечки сборная Беларуси опустилась на последнее место в таблице.

Олег Радушко, и.о. главного тренера сборной Беларуси по футболу:

Мы решили перестроиться в перерыве, поменяли Соловья на более агрессивного Пашу Седько. Просто он был не готов полностью, пропустил три недели, поэтому его держали на усиление, на атаку во втором тайме. Но пришлось немножко раньше выпустить. И во втором тайме, думаю, более-менее игра стала для нас проще, чем в первом тайме. Но из-за нелепых ошибок получили гол. Пытались отыграться, прессинговать на их половине, но уже в концовке, когда перевели Юденкова вверх, на атаку, на какой-то навал пытались что-то сделать. Здесь упустили контур на последней минуте.

Квалификация на чемпионат мира для нас возобновится в понедельник, 11 октября. В Казани мы примем чехов. Старт дуэли назначен на 21:45.