Со счётом 7:5 в хоккейном поединке команда Президента обыграла дружину Минской области

Новости Беларуси. Команда Президента обыграла хоккейную дружину Минской области в сегодняшнем матче на льду «Чижовка-Арены» со счетом 7:5.

Это уже вторая виктория команды главы государства в десятых республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы президентского спортивного клуба.

17 декабря одна из шайб в ворота соперников прилетела от Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арена собрала сотни болельщиков. Среди них и юные хоккеисты, и просто любители поистине мужской игры.

Многие минчане по традиции пришли целыми семьями.

Этот сезон юбилейный – десятый. Игры по традиции проходят на ледовых площадках всех областей страны, в том числе и на новых.

Так, к примеру, в этом сезоне соревнования впервые принял Шклов.

Алексей Баранов, защитник хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Все хорошо двигаются. Соперник тоже очень хороший, заставляет нас играть в быстрый хоккей, что нам сейчас и требуется для того. чтобы хорошо подойти к российскому турниру.