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На «Чижовка-Арене» проходит хоккейный матч между командой Президента и дружиной Минской области

17 декабря 2016 10:35
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Новости Беларуси. Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба продолжают свой 10 юбилейный сезон. Буквально несколько минут назад на льду «Чижовка-Арены» стартовал матч между командой Президента и дружиной Минской области.

Арена собрала сотни болельщиков. Как всегда среди поклонников поистине мужской игры очень много семей.

За ходом ледовых баталий следят наши корреспонденты. Все подробности — уже в следующем выпуске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Хоккей Беларуси

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