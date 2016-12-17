На «Чижовка-Арене» проходит хоккейный матч между командой Президента и дружиной Минской области

Новости Беларуси. Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба продолжают свой 10 юбилейный сезон. Буквально несколько минут назад на льду «Чижовка-Арены» стартовал матч между командой Президента и дружиной Минской области.

Арена собрала сотни болельщиков. Как всегда среди поклонников поистине мужской игры очень много семей.

За ходом ледовых баталий следят наши корреспонденты. Все подробности — уже в следующем выпуске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.