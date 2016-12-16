Все чистые, пока не будут отстранены: муж Дарьи Домрачевой вступился за российских биатлонистов

Новости России. Уле-Эйнар Бьёрндален, восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону, считает российских спортсменов невиновными в употребления допинга. Спортсмен утверждает: в обратное поверит, если будут предъявлены доказательства.

Уле-Эйнар Бьёрндален, норвежский биатлонист (Sport.de ):

Я считаю, что все соперники чисты в плане допинга до тех пор, пока они не отстранены.

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Ранее глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что организация получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список россиян, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. В списке – 31 имя. Заседание IBU, на котором будут заслушаны рекомендации рабочей группы относительно допинг-случаев россиян, назначено на 22 декабря.

Что касается персон, то имена 31 российского биатлониста не будут оглашены до тех пор, пока по каждому конкретному случаю не будут приняты окончательные решения.