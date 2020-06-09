В Беларуси пройдут отборочные матчи ЧЕ по волейболу

Новости Беларуси. Отборочный турнир к чемпионату Европы по волейболу среди женских команд пройдет в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Отборочный турнир к чемпионату Европы по волейболу среди женских команд пройдет в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение приняла Европейская конфедерация этого вида спорта. Наша страна примет поединки группы А, где соперницами белорусок будут сборные Эстонии и Швейцарии.
Отборочный турнир пройдет с 18 по 23 августа в Минске.
А 11 июня состоится жеребьевка аналогичных соревнований среди мужских сборных. Беларусь претендует на право проведения одного из двух отборочных этапов.